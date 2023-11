Tanger accueille l’«African special economic zones annual meeting 2023 », les 23 et 24 novembre

Tanger abrite l’ « African Special Economic Zones Annual Meeting 2023 », les 23 et 24 novembre prochains. Organisée par l’Africa Economic Zones Association et l’Union Africaine en partenariat avec Tanger Med, hôte de cette 8ème édition, elle est axée sur le thème « Promouvoir l’industrialisation durable et la diversification économique : Une feuille de route pour les Zones Économiques Spéciales Africaines ».

En partenariat avec l’UNCTAD, l’UNIDO et la Banque Africaine de Développement et en marge de l’African Industrialization Week, la rencontre propose des panels de haut niveau et des discussions techniques sur des sujets tels que l’industrie, la logistique, la numérisation, la gestion durable des installations, et bien d’autres. Plus de 300 participants sont attendus, parmi lesquels des délégations officielles, des représentants de plus de 60 zones économiques africaines, des organisations internationales, des institutions financières, des agences de promotion des zones économiques et des investissements, des grands décideurs et d’éminents experts.