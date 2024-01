Youcan.shop prend son envol au Maroc

Après une période de reflux suite à l’échec des premières expériences telles Kenza.mall et La Redoute.ma, le business des market-place semble retrouver tout son dynamisme au Maroc.

Outre les market-place adossées à retailers comme Marjanemall ou Adidas qui connaissent une progression vigoureuse, de purs players sont en train de monter en puissance qu’ils opèrent dans des niches comme les produits BIO et naturels (Wuluj Market ou Eden Souk) ou qu’ils soient des généralistes en agrégeant l’offre de commerçants d’horizons divers. Parmi ceux-ci, Youcan.shop semble particulièrement se distinguer.

Lire aussi | Code général des impôts : la DGI a publié l’édition 2024

Ce groupe qui avait élu domicile au Maroc au lendemain du déclenchement de la pandémie mondiale du Covid-19, est en train de finir l’année sur une très forte croissance.

Aussi, la start-up fondée en 2020 et dirigée depuis par Mohammed El Ghaissani (un serial entrepreneur dans le monde du digital et du e-commerce), vient de franchir la barre de 1.000 commerçants et retailers affiliés à sa plateforme innovante. Une telle performance vient à point nommé pour Youcan.shop qui compte se déployer dans d’autres pays de la région MENA. Reste à voir si le volume transactions sur la plateforme d’e-commerce dont le siège social est basé à Rabat, serait au rendez-vous et permettrait aux commerçants affiliés de développer leurs ventes à travers le canal du digital.

Lire aussi | Conseil de Bank Al Maghrib. Les arguments et les messages de Jouahri

Rappelons, que le fondateur de Youcan.shop a été également derrière le lancement au Maroc d’AlloMyStar, une société offrant aux gens la possibilité de rencontrer leurs idoles et leurs stars préférées et de NextMedia, une société de services informatiques et multimédia spécialisée dans le développement de sites web, la création d’applications mobiles et la production audiovisuelle.