Ce que doit contenir l’étude de définition de l’autoroute continentale Rabat-Casablanca

On en sait plus sur l’autoroute continentale qui reliera Casablanca à Rabat à l’horizon 2030. Un avis d’appel d’offres a été lancé en ce sens.

Le Ministère de l’Equipement et de l’Eau a lancé un appel d’offres d’un coût de 3 millions dirhams relatif à l’étude de définition de l’autoroute de connexion reliant les autoroutes Rabat-Casablanca Continentale, Rabat-Fès et Kenitra-Tanger. Un projet qui entre dans le cadre plus large de modernisation du réseau routier national et qui vise aussi à préparer le Mondial de football que le Maroc s’apprête à accueillir en 2030.

Une nouvelle alternative

En établissant une nouvelle infrastructure autoroutière contournant Rabat, cette autoroute réduira les distances et les temps de trajet entre les principales villes du pays. De plus, elle offrira une alternative efficace aux usagers venant de Fès pour rejoindre Tanger ou Casablanca, évitant ainsi les congestions actuelles sur la route nationale N° 6.

Lire aussi | Impôts : 6.5 MDH pour le futur système de facturation électronique de la DGI

L’étude de définition de l’autoroute continentale Rabat-Casablanca vise à proposer des solutions appropriées en termes d’aménagement, de coûts et de satisfaction des besoins, basées sur des études techniques et économiques pertinentes. Les objectifs spécifiques incluent le développement de variantes pour l’autoroute, la proposition de couloirs potentiels, et l’esquisse de solutions pertinentes. Ces solutions doivent être conçues en tenant compte des objectifs prioritaires tels que la fluidité du trafic, la sécurité routière, et l’impact environnemental, stipule l’avis d’appel d’offres consulté par Challenge.ma.

Consistance de l’étude

L’étude sera réalisée en plusieurs étapes, comprenant notamment une étude préliminaire, une étude de définition et une étude de trafics et d’exploitation. L’évaluation préliminaire des trafics à l’horizon 2030 est essentielle pour anticiper les besoins futurs et concevoir des solutions adaptées, comme le stipule l’avi d’appel d’offre, qui insiste également sur les différents scénarios de croissance du trafic et l’analyse de leurs impacts potentiels sur l’ensemble du réseau autoroutier.

Lire aussi | La DGM investit 11 millions DH dans des technologies d’insémination des nuages

Un aspect fondamental de l’étude consiste également à identifier et évaluer les impacts majeurs sur l’environnement occasionnés par chacune des variantes proposées. Cette analyse doit se conformer aux lois nationales et aux normes internationales en matière de préservation de l’environnement. Elle comprend la description de la situation actuelle des milieux écologiques, le recensement des sensibilités environnementales, l’analyse des effets du projet sur l’environnement, et la hiérarchisation des contraintes environnementales.