Espagne-législatives : le parti de droite sorti vainqueur, mais sans majorité absolue

Le parti Vox a obtenu 33 sièges, ce qui signifie qu’une coalition avec le PP serait loin d’atteindre la majorité des 176 sièges nécessaires pour former un gouvernement. De son côté, le parti de gauche Sumar a remporté 31 sièges, ce qui signifie qu’une coalition PSOE-Sumar n’obtiendrait pas non plus la majorité.

Le chef du PP, Alberto Nunez Feijoo, a annoncé qu’il entamerait des négociations pour former un gouvernement. « Je vais ouvrir un dialogue et essayer de gouverner notre pays en accord avec les résultats », a-t-il déclaré au siège du PP à Madrid.

Les partis nationalistes basques Bildu et PNV ont respectivement remporté six et cinq sièges et les partis catalans JuntsXCat et Ezquerra Republicana (ERC) ont obtenu spet sièges chacun. Aucun d’entre eux n’est susceptible d’apporter son soutien à une éventuelle coalition PP/Vox. Les perspectives d’un gouvernement de coalition restent donc incertaines.