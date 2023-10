Nomination. Matthias de Larminat, nouveau Directeur général de Vivo Energy Maroc

Dans le détail, Matthias de Larminat a été Directeur général de Vivo Energy Maurice depuis 2019. Avant cela, il a exercé plusieurs fonctions au sein de CMA-CGM, entreprise du transport et de l’expédition de conteneurs. II y a débuté en qualité de Directeur général de la société DELMAS au Gabon, puis Directeur général adjoint pour le Vietnam et le Cambodge avant de prendre la direction de la fonction immobilière du groupe. Il a terminé son passage à la CMA-CGM avec la création d’un bureau régional couvrant le Proche-Orient depuis Beyrouth.

Matthias de Larminat est titulaire du Global MBA de l’ESSEC, d’École de guerre française et d’une maîtrise en économie de la défense de l’École militaire de Saint Cyr. «Je suis enthousiaste à l’idée de prendre mes fonctions à la tête de Vivo Energy Maroc», a déclaré le nouveau DG de Vivo Energy Maroc. Et d’ajouter : «fort de plus d’un siècle d’expérience et avec l’appui des talentueuses équipes de Vivo Energy Maroc, nous poursuivrons avec détermination l’engagement de notre entreprise à accompagner l’essor économique du Royaume. Notre ambition est de prendre une part active sur les sujets liés à l’énergie et à la mobilité en particulier, enjeux clefs de nos sociétés actuelles»

Et M. Larminat de conclure : «nous allons poursuivre la concrétisation de nos plans d’investissement dans les infrastructures, les carburants, les lubrifiants, le réseau mais aussi dans GPL à travers la marque Butagaz et la restauration sous nos différentes franchises. Notre engagement envers l’excellence, l’innovation et la satisfaction de nos clients restera au cœur de nos actions». Toujours est-il que sous la direction de son nouveau DG, Vivo Energy Maroc entend poursuivre sa trajectoire de développement en investissant dans son réseau avec des ouvertures régulières soutenue par un renforcement continu dans la qualité de ses produits et l’expérience client. Toujours selon l’opérateur pétrolier, l’entreprise continuera, également, son engagement citoyen et responsable envers le développement économique et social du Maroc et envers ses différentes communautés.