OCP : une performance structurelle

Entreprise nationale, le Groupe OCP garde le cap et confirme la constance de sa performance, malgré la conjoncture internationale défavorable. Ainsi, à fin septembre, le chiffre d’affaires (CA) a dépassé 61 MMDH, avec une marge d’EBITDA de + 8%, par rapport au 2ème trimestre (T).

Le 3ème trimestre (T) a été plus favorable pour les exportations de l’OCP. Les conditions du marché international se sont améliorées grâce notamment à une reprise de la demande, soutenue par des niveaux bas des stocks et des conditions favorables pour les agriculteurs. C’est notamment le cas des Etats-Unis d’Amérique (EUA), de l’Europe et de l’Inde. Au niveau des prix, les engrais phosphatés ont affiché une reprise progressive au 3ème T, tirés principalement par la baisse des exportations de la Chine et, inversement, la hausse de la demande des principales régions importatrices.

Par ailleurs, la flexibilité industrielle, l’agilité commerciale et le leadership en termes de coûts, ont permis au Groupe OCP de gérer efficacement la croissance de la demande, notamment le TSP, produit phare et engrais très prisé pour la fertilisation des cultures des légumineuses dans des régions où la demande est forte telles que l’Amérique Latine. Comparativement au 1er et au 2ème T, le CA a connu un fort rebond au 3ème T, dépassant 61 MMDH, sans pour autant atteindre le niveau de l’année 2022, pour la même période, année où les prix ont connu une hausse exceptionnelle. Toutefois la baisse relative du CA a été compensée par la hausse des volumes des ventes d’engrais phosphatés. C’est aussi le cas des volumes exportés de la roche et de l’acide. Malgré cette baisse conjoncturelle, le Groupe OCP, confiant dans l’avenir, poursuit activement ses programmes d’investissements en priorisant les segments à haute valeur ajoutée (VA).

Trois nouvelles lignes de production d’engrais, dont une est déjà opérationnelle, les 2 autres devant l’être dès le 1er semestre 2024, traduisent ainsi la vision stratégique du Groupe. Ainsi, après le défi du renforcement prioritaire des segments à haute VA industrielle, le Groupe OCP se prépare aux nouveaux défis du 21ème siècle, partagés avec la communauté internationale, et relatifs à la décarbonation de l’ensemble des processus, en vue de faire face aux menaces inhérentes au réchauffement climatique, tout en fournissant au monde des produits de qualité en matière de fertilisation des sols.

Par ailleurs, un évènement important survenu au cours du mois d’octobre mérite d’être signalé. Après un litige qui a duré plusieurs mois, OCP se félicite de la décision du département américain du commerce reçue en octobre 2023. Cette décision réduit considérablement les droits compensateurs sur les importations d’engrais phosphatés marocains aux Etats-Unis d’Amérique, à 2,12% contre 19,97% précédemment.

Ce nouveau taux est entré en vigueur à partir de novembre 2023. Il est applicable jusqu’à la conclusion de la prochaine révision administrative au quatrième trimestre de 2024. Le département du commerce a pris en compte les preuves détaillées fournies par OCP lors du premier examen administratif et du processus de vérification. Ce résultat traduit la volonté de transparence et de coopération du Groupe OCP quant à l’examen et au processus de vérification. Ce qui a abouti à une réduction significative des tarifs sur un destination importante des produits de l’OCP.