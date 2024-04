Officiel. Société générale Maroc passe sous le giron de Saham contre 745 millions d’euros

Dans un communiqué publié aujourd’hui, le groupe Société Générale a annoncé la signature de deux contrats de cession avec le groupe Saham, en vue de céder la Société Générale Marocaine de Banques, y compris ses filiales, ainsi que La Marocaine Vie.

Ces transactions s’accompagnent de la mise en place d’un partenariat commercial à long terme entre les deux groupes.

Le Conseil d’administration de Société Générale, réuni sous la présidence de Lorenzo Bini Smaghi le 11 avril 2024, a donné son approbation à la signature de ces contrats. Ces accords prévoient la cession de la participation de Société Générale (57,67%) dans Société Générale Marocaine de Banques, incluant ses filiales, ainsi que la totalité des parts détenues par Sogécap dans La Marocaine Vie.

Le groupe Saham reprendrait ainsi l’ensemble des activités et des portefeuilles clients de ces entités, ainsi que l’ensemble de leurs collaborateurs.

Ce projet de cession s’inscrit dans le cadre de la feuille de route stratégique de Société Générale, présentée en septembre 2023, visant à simplifier et à renforcer le modèle opérationnel du Groupe. La transaction est évaluée à 745 millions d’euros et devrait avoir un impact positif estimé à environ 15 points de base sur le ratio CET1 du Groupe à la finalisation de l’opération, prévue d’ici la fin de l’année 2024. Cependant, elle entraînera un impact comptable négatif d’environ -75 MEUR sur les résultats du 1er trimestre 2024 du Groupe.

Nouvelles perspectives de développement

En outre, Société Générale et Saham ont défini les contours d’un partenariat commercial à long terme. Ce partenariat permettrait aux clients corporates de Société Générale intervenant au Maroc de bénéficier des services d’un partenaire bancaire local. Pour Saham, ce partenariat offrirait à ses futurs grands clients des solutions de financement et d’accompagnement fournies par les experts de Société Générale.

Slawomir Krupa, Directeur général du groupe Société Générale, a commenté cette opération en affirmant que Société Générale poursuit ainsi la mise en œuvre de sa feuille de route stratégique. Il a exprimé sa conviction que la qualité du projet de reprise par le groupe Saham ouvrirait de nouvelles perspectives de développement et créerait de la valeur pour les clients et les collaborateurs. Il a également souligné l’engagement de Société Générale à accompagner la transition et sa satisfaction de nouer un partenariat de long terme avec le Groupe Saham.

L’opération reste soumise à l’approbation des autorités réglementaires compétentes ainsi qu’à d’autres conditions suspensives habituelles.