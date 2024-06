Société Générale Maroc : Mehdi Benbachir nommé Directeur Général

Le Conseil de Surveillance de Société Générale Maroc, qui s’est réuni le 23 mai 2024, a nommé Mehdi Benbachir Directeur Général à compter du 1er juillet 2024.

Société Générale Maroc annonce la nomination de Mehdi Benbachir en tant que Directeur Général. Avant de rejoindre Société Générale Maroc, Mehdi Benbachir a évolué pendant 6 ans dans les métiers de la Banque d’Investissement, notamment en fusions-acquisitions et en capital-investissement. Il intègre Société Générale Maroc en 2005 au sein de la Direction des Grandes Entreprises.

En 2008, il est nommé à la tête de la Direction du Conseil, où il accompagne les clients Entreprises dans leurs opérations de haut de bilan. En 2013, il prend en charge l’ensemble des activités de la Banque d’Investissement, incluant le Conseil, la Salle des Marchés, les Titres, l’Intermédiation Boursière, la Recherche, la Gestion d’actifs et le Capital-Investissement. En 2018, Mehdi Benbachir est nommé Directeur Général Adjoint en charge de la Business Unit Banque d’Investissement et de la Service Unit Stratégie/Marketing/Qualité/Innovation.

En juillet 2020, il devient Directeur Général Adjoint en charge de la Business Unit Retail et supervise les marchés des particuliers, de la clientèle professionnelle ainsi que des TPE. Il est nommé membre du Directoire en décembre 2022 et Directeur Général au 1er juillet 2024, en charge de la supervision directe des Délégations Régionales, de la BU Retail, de la BU PME et de la Direction Marketing.