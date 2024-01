Accor va lancer de nouvelles marques au Maroc

La cession des participations dans Risma et le rachat de celles dans Accor Gestion Maroc (AGM) correspondent à la mise en œuvre de la stratégie asset light du groupe conduite partout dans le monde, avec pour ambition de recentrer l’activité sur les marques, la distribution. Au Maroc, le leader mondial de l’hospitalité, qui n’avait pas attendu cette opération pour diversifier son portefeuille de partenaires, veut accélérer de nouvelles marques dans le Royaume. D.N.E.S à Paris : Rafik Lahlou.

À l’image des pigeons voyageurs accrochés à son logo, Accor est en perpétuel mouvement. Et qui dit mouvement dit croissance surtout sur le Maroc, un des marchés clés de ce leader mondial de l’hospitalité sur le bassin méditerranéen. Le groupe hôtelier français y détient une quarantaine d’hôtels et en développe quatre autres. Il vient de procéder à une restructuration dans le Royaume en cédant sa participation de 33 % dans Risma. En outre, le groupe a repris à Risma ses parts dans Accor Gestion Maroc (AGM). Une simplification des participations en ligne avec la stratégie «asset light» du Groupe Accor se concentrant de façon croissante sur la gestion.

Ce 29 janvier, le management du leader mondial de l’hôtellerie a accueilli à Paris un groupe de journalistes marocains pour une expérience exclusive au cœur de l’univers de l’hospitalité par Accor. Une occasion d’évoquer avec des responsables d’Accor cette restructuration en cours au Maroc, l’un des principaux marchés de l’enseigne sur le continent et le bassin méditerranéen, ainsi que ses derniers développements stratégiques.

Il faut dire que l’histoire d’Accor au Maroc ne date pas de Risma. Accor est le premier opérateur hôtelier, avec 41 établissements, dans presque toutes les gammes, avec onze marques. En effet, au Maroc, il compte six Sofitel et ce n’est pas la marge qui manque pour en ouvrir d’autres. À cela s’ajoutent deux MGallery, une autre marque avec un grand potentiel de développement dans le Royaume, trois Mövenpick. Sur le segment luxe, la marque Fairmont connait aussi un grand succès. L’enseigne Ibis compte de son côté une quinzaine d’établissements.

Aujourd’hui, le management ne cache pas sa volonté de développer les marques du groupe qui ne sont pas encore présentes. À commencer par sa nouvelle marque australienne lifestyle TRIBE au sein du segment milieu de gamme. Cette marque Accor est née d’un constat : aujourd’hui, plus que jamais, les voyageurs sont en quête d’une expérience hôtelière de qualité à prix abordable. TRIBE vise à surprendre les voyageurs avec une offre originale, excitante et soigneusement réfléchie qui met l’accent sur le style et non le prix.

TRIBE repense l’expérience du séjour traditionnel et permet aux hôtes de travailler, s’amuser et vivre au sein d’un design contemporain. TRIBE souhaite apporter une réponse inédite aux attentes et exigences des consommateurs. À travers un modèle flexible et singulier, le nouveau concept « TRIBE » est destiné à une clientèle internationale de voyageurs réguliers. Autres marques dans la ligne de mire du groupe français : HandWritten dont trois seront implantés à Dakhla. En effet, fort de ses 40 marques et plus de 5400 établissements à travers le monde, Accor semble vouloir exploiter pleinement le potentiel d’un segment en pleine croissance : le midscale. Littéralement, le milieu de gamme. Et le Maroc aura son rôle à jouer à travers la HandWritten, une nouvelle marque destinée à accueillir des hôtels haut de gamme de caractère.

Globalement, d’ici deux ans, une dizaine d’établissements de ces enseignes ainsi que celles de Mercure et de Mövenpick devront voir le jour au Maroc, notamment à Tanger, Kenitra, Dakhla, Ouarzazate et Fès. Il s’agira de reconvertir une dizaine d’hôtels existants. Aujourd’hui, le géant hôtelier est dans une phase de sélection au Maroc où il a la chance d’avoir 41 hôtels en opération qui couvrent les principales villes du royaume. Mais il veut compléter encore ce portefeuille.

Le Royaume est à la fois un marché loisirs et affaires, et il veut y introduire de nombreuses marques. Les demandes sont fortes sur le segment des résidences, avec des usages mixtes hôtel/restauration. Des destinations comme Marrakech et Casablanca sont mûres pour des marques de type lifestyle. Le sud du Maroc, autour de Dakhla, fait aussi l’objet de beaucoup d’intérêt.

Il faut dire que si Risma est un partenaire important qui a fortement contribué au développement d’Accor, mais le géant hôtelier compte aujourd’hui une grande diversité de partenaires. Outre la mise en place de la stratégie «asset light», Accor n’avait pas attendu cette opération pour diversifier son portefeuille de partenaires. Il dispose actuellement d’une dizaine de partenaires, allant de la Caisse des Dépôts (CDG) à des groupes venus du Qatar, des Émirats arabes unis ou de Maurice. Il compte également saisir les opportunités offertes par le Fonds Mohammed VI pour l’investissement et capitaliser également sur la nouvelle Charte de l’investissement.

Actuellement la stratégie d’Accor au Maroc est bien en phase avec celle du Royaume. Le Maroc veut doubler la flotte de la compagnie aérienne nationale, Royal Air Maroc (RAM) et a mis en place une charte des investissements attractive, ainsi qu’un fonds de développement du tourisme. Cette vision globale et les mesures incitatives sont de nature à rassurer les opérateurs et à aiguiser l’appétit pour le tourisme, et accélèrent le développement du secteur. Et c’est également dans ce contexte, que le Groupe Accor compte jouer sa partition avec deux grands événements que le Royaume s’apprête à accueillir la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en 2025 et la Coupe du monde de football en 2030.