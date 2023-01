CDG Invest entre dans le tour de table du Groupe Crossing Active Line

Dans le détail, l’investissement de Nama Holding vise à appuyer la stratégie de développement du Groupe Crossing Active Line, notamment à travers la poursuite de la diversification des marchés cibles, l’amélioration de l’excellence opérationnelle, le renforcement de la conformité aux standards de «sustainbility», ainsi que l’élargissement de la gamme produits. Aussi, ce partenariat avec le Groupe s’inscrit pleinement dans la stratégie d’investissement de Nama Holding visant à accompagner le développement des filières industrielles exportatrices, dont le secteur du textile et habillement, secteur qui dispose d’une forte capacité à poursuivre durablement sa dynamique de croissance et de transformation en phase avec les nouvelles tendances de consommation, les transformations profondes des chaînes de valeur, et les enjeux de développement durable.

Fondé par Karim Diouri et Nabil Mikou, le Groupe Crossing-Active Line, regroupant les deux sociétés Crossing et Active Line, se veut une locomotive dans la filière du Denim, représentant une plateforme industrielle de type «one-stop-shop» orientée principalement sur le marché du produits fini Denim et servant les grands donneurs d’ordre internationaux et nationaux. Depuis leur création, les sociétés Crossing et Active Line ont connu une croissance soutenue marquée par une intégration de plus en plus profonde de la supply chain «produit fini», essentiellement les capacités de création, de développement, de sourcing et de finissage.

