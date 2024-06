Coupe du Trône: l’AS FAR en finale en battant le MAS (2-0) [Vidéo]

L’AS FAR s’est qualifiée en finale de la Coupe du trône de football (saison 2022-2023) en battant le Maghreb Fès sur le score de 2 buts à 0, en demi-finale disputée dimanche au Grand stade d’Agadir.

Les Militaires ont pris l’avantage par un but contre son camp de Youssef Aguerdoum (28e), avant que Amine Zouhzouh ne creuse l’écart à la 59e minute.

L’AS FAR a atteint la demi-finale après avoir battu l’Olympique Dcheira (2-1) en quarts et la Renaissance Zemamra (2-1) en huitièmes de finale, tandis que le Maghreb Fès a accédé à ce stade de la compétition aux dépens du Moghreb Tétouan en quarts (4-2) et du Fath Casablanca (1-0) en huitièmes.

Le deuxième billet pour la finale de la Coupe du Trône sera disputé, mardi sur la pelouse du Grand stade d’Agadir, entre le Raja Casablanca et le Mouloudia Oujda.