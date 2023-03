FIFA. Candidat unique, Infantino proche d’un troisième mandat

Le troisième mandat d’Infantino, qui a remplacé Sepp Blatter en 2016, s’inscrit dans la lignée des précédents présidents de la FIFA – Joao Havelange était en charge de 1974 à 1998 et le prédécesseur d’Infantino, Sepp Blatter, a occupé ses fonctions de 1998 à 2015. Infantino a été élu en 2016 en promettant de « restaurer l’image de la FIFA » après que la fédération ait été en proie à un scandale au cours des dernières années du mandat de Blatter. La Fédération allemande de football (DFB) a déclaré mercredi qu’elle ne soutiendrait pas la réélection d’Infantino.

Lire aussi | CHAN. La CAF blanchit les Lions de l’Atlas, l’Algérie rappelée à l’ordre

Si le troisième président de la FIFA a été critiqué pour n’avoir pas fait preuve « d’une plus grande considération pour les droits de l’homme et d’un plus grand engagement envers les questions humanitaires », notamment par le président de la DFB, Bernd Neuendorf qui appelle aussi à l’indemnisation pour les travailleurs migrants qui construisent les stades de la Coupe du monde, Infantino peut se targuer de la croissance du chiffre d’affaires de la FIFA sous son mandat – l’instance dirigeante prévoit un chiffre d’affaires de 7 milliards de dollars pour le cycle de quatre ans jusqu’en 2022. Mais bon nombre de ses propositions de réforme du football interclubs, notamment un plan visant à étendre la Coupe du monde des clubs à 24 équipes, ont reçu un accueil mitigé.