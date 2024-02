L’espagnol Gestamp prend le contrôle total de sa principale filiale marocaine

Cinq ans après leur partenariat capitalistique, l’espagnol Gestamp et le marocain Tuyauto dénouent leurs liens capitalistiques tissés à travers leur joint-venture Tuyauto Gestamp Morocco (TGM).

L’équipementier automobile de rang 1 basé à Madrid, vient d’acquérir les 50% de parts de TGM qu’il ne détenait pas encore. Une opération qui lui permet de consolider désormais à 100% dans ses comptes les performances de cette entité spécialisée dans l’emboutissage et l’assemblage de pièces pour l’industrie automobile, y compris les activités de soudage et d’assemblage de petites et moyennes pièces embouties à froid et aux châssis métalliques, ainsi qu’à l’emboutissage de petites et moyennes pièces pour la caisse en blanc («body in white stamping»).

Des performances qui sont des plus louables avec un chiffre d’affaires qui dépasse déjà les 400 millions de dirhams et emploie plus de 200 salariés. Au-delà du motif financier, le verrouillage de contrôle de TGM procure à son nouvel actionnaire unique les coudées franches dans la conduite de sa stratégie de développement, notamment l’extension des capacités de production de son unité de Kénitra, pour accompagner la croissance de ses deux principaux clients Renault et PSA, tous les deux ayant une présence industrielle au Maroc.

Rappelons que le groupe Gestamp compte une autre filiale au Maroc, à savoir Gescrap Maroc, entité basée à Casablanca et opérant dans la valorisation, collecte et classification des déchets ferreux et non ferreux. Cette entité avait été intégrée dans le cadre du rachat en 2022 au niveau mondial du groupe Gescrap par Gestamp et qui permet à ce dernier, de consolider sa démarche environnementale.