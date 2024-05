Médicaments : Vers une stricte régulation de la publicité

Le Maroc s’apprête à mettre en place des règles strictes pour encadrer la publicité des médicaments à usage humain.

Selon nos confrères du Matin, un avant-projet de décret a été proposé par le ministère de la Santé, visant à réguler la publicité des médicaments destinés à un usage humain.

Cet avant-projet de décret, actuellement disponible en ligne sur le site du Secrétariat général du gouvernement (SGG), est soumis à une période de consultation publique de deux semaines. Il vise à établir un cadre plus rigoureux pour l’octroi d’un visa publicitaire pour les médicaments, conformément aux dispositions légales du code des médicaments et de la pharmacie.

Les conditions d’octroi, de suspension et de retrait du visa publicitaire sont clairement définies dans le projet de décret. L’autorisation de publicité sera accordée après consultation du comité national chargé de l’autorisation de mise sur le marché des médicaments. De plus, le ministère de la Santé aura le pouvoir de suspendre ou de retirer le visa en cas de non-conformité aux réglementations en vigueur.

Parmi les exigences spécifiques du projet de décret, il est stipulé que la publicité des médicaments ne doit pas inclure le nom commercial du produit, mais uniquement le nom de la molécule utilisée. De plus, les supports publicitaires ne doivent pas utiliser les caractères ou les couleurs rappelant l’emballage du médicament. Le message publicitaire lui-même doit être clair, identifiant le produit comme un médicament et incitant à lire attentivement les instructions, accompagnées d’un avertissement recommandant de consulter un médecin en cas de persistance des symptômes.

Pour les publicités non destinées au grand public, une déclaration préalable auprès du ministère de la Santé sera requise. Cette déclaration doit être effectuée 15 jours avant la diffusion de la publicité via une plateforme électronique dédiée. Si aucune demande de complément n’est adressée à l’établissement pharmaceutique dans les 15 jours suivant le dépôt du dossier, la publicité sera considérée conforme et pourra être diffusée.