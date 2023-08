Sahel : le naufrage français

La crise du Niger n’est pas un accident, une petite révolution de plais, comme une certaine presse française nous la décrit. Si intervention de la CEDEAO il y a, il n’a y pas de risque militaire, parce que les 2500 soldats de la CEDEAO pourront mettre à genoux l’armée nigérienne. Voilà un pays qui a l’uranium, l’or et le pétrole (à faible quantité il est vrai) mais incapable d’avoir une armée, alors qu’il est la cible du terrorisme, et qu’il est classé parmi les pays les plus pauvres d’Afrique. Il est sous la tutelle française et il n’a pas d’armée, parce que Paris ne veut pas.

En fait, l’opération Barkane est juste un naufrage. Bien avant c’est l’intervention au Mali, l’opération serval, qui a engendré le terrorisme à grande échelle au Sahel et les services marocains avaient alerté sur ce danger à l’époque.