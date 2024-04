Imane Belmejdoub: Le droit à l’excellence

Imane Belmejdoub, Directrice juridique de Ciments du Maroc, incarne l’essence même de la persévérance et de la détermination, des valeurs qu’elle a héritées de son parcours au sein de l’éducation publique marocaine.

Après avoir obtenu un Baccalauréat en sciences expérimentales, Imane s’est lancée dans des études supérieures en droit à l’Université Hassan II de Casablanca, où elle a brillamment décroché une Licence en droit privé et un Master en droit des affaires. En quête d’élargir ses horizons, elle a complété son bagage académique par un Executive MBA à l’École des Ponts, une étape décisive qui a aiguisé sa vision stratégique et renforcé son leadership.

Lire aussi | Désirée Harroch: Tout au féminin

Le début de sa carrière chez Artémis Conseil, en tant que Juriste éditorialiste, représente un tournant clé dans sa vie professionnelle. Cette première expérience l’a confrontée à la complexité du droit et à l’importance d’une analyse rigoureuse, jetant ainsi les fondements de sa compréhension approfondie du domaine juridique. En 2008, elle a embrassé une nouvelle aventure professionnelle avec Cuatrecasas Gonçalves Pereira en tant que Conseillère juridique, où elle a consolidé ses compétences et acquis une vision plus globale du droit des affaires devenu « une véritable passion ».

Son parcours a pris une nouvelle dimension au sein du Groupe Alliances, où elle a occupé les fonctions de responsable juridique, puis de Directrice Juridique Groupe. Membre du Comité Exécutif, elle a eu l’opportunité de mener des projets stratégiques, notamment en matière de développement international et de restructuration financière, lui permettant de tisser une expertise solide dans la gestion des affaires juridiques à grande échelle.

Lire aussi | Nawal Chraibi: Prégnance et résonance

Son expertise l’a ensuite guidée vers Bosch Morocco, où elle a assumé le rôle de Directrice Juridique pour l’Afrique du Nord, avant de rejoindre Ciments du Maroc en 2019. En tant que Directrice Juridique et Compliance Officer et première femme membre du Comité de Direction, Imane Belmejdoub œuvre dans un environnement industriel traditionnellement dominé par les hommes, un défi qui stimule son ambition de promouvoir une plus grande inclusion.

Imane Belmejdoub est en quête permanente d’excellence dans son domaine, tout en restant profondément enracinée dans les valeurs qui ont façonné son parcours.